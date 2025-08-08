Tchad – La Tandjilé se dote d'un plan de développement sanitaire





Selon les organisateurs, cet atelier est une étape cruciale pour l’appropriation du plan par toutes les parties prenantes. Ce document n'est pas seulement technique, mais se veut un véritable outil de mobilisation collective pour une action efficace au service de la santé des populations de la Tandjilé.





Le délégué provincial de la santé publique, Dr Adjibera Jean Baptiste, a précisé que ce plan vise à renforcer la gouvernance sanitaire, tout en améliorant l’offre et la qualité des soins, conformément aux directives du ministère de la Santé publique.





La cheffe de mission, Fatimé Merecile, a ajouté que le plan s’articule autour des priorités nationales tout en intégrant les spécificités locales de la province. Il met l'accent sur la gouvernance et le leadership, les infrastructures et équipements, ainsi que les prestations de services de soins. Elle a invité tous les acteurs à unir leurs efforts pour la mise en œuvre.





En ouvrant les travaux, Alhadj Abdoulaye Boulama a exhorté les acteurs à s’impliquer activement, faisant preuve de responsabilité et d’engagement.





À noter que lors de cette cérémonie, l’UNICEF a fait un don de quatre motos cross aux districts sanitaires de Dafra, Deressia, Guidari et Kolon.