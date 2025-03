Tchad : La cherté de la vie contraint les musulmans à acheter de la viande plutôt que des moutons pour l'Aïd el-Fitr

Le samedi 30 mars 2025, après la prière de l’Aïd al-Fitr, une foule nombreuse s'est précipitée au marché de bétail de Sner, situé au quartier Ngabo Chari Arbayine, dans le 8ème arrondissement de N'Djaména. L’objectif de cette affluence était de se procurer de la viande pour le repas familial et pour offrir aux visiteurs en ce jour de célébration. Sur place, au marché et à l'abattoir de Dinguessou, les prix d'un gigot de mouton étaient observés entre 7 000 et 15 000 FCFA. Un consommateur, présent avec ses enfants, a partagé son expérience, expliquant que la cherté de la vie l'a contraint à acheter des morceaux de viande au lieu d'un mouton. D’ordinaire, il s'efforçait d'acheter un mouton pour régaler sa famille et les visiteurs, mais cette année, les prix élevés l'ont empêché de suivre cette tradition. Cette tendance souligne l'impact significatif des fluctuations économiques sur les traditions culturelles et religieuses. L’Aïd al-Fitr, qui est habituellement un moment de grande joie et de partage, est affecté par les réalités économiques qui conditionnent les choix des familles.