TCHAD

Tchad : La commune d'Am-Timan restructure son marché secondaire pour éviter de nouveaux drames


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 16 Novembre 2025


Face aux risques répétés d’incendies dans le marché secondaire d’Am-Timan, la commune a engagé une opération de restructuration de ce site commercial, surnommé "Marché Kousseri", lancée ce samedi 15 novembre 2025.


Tchad : La commune d'Am-Timan restructure son marché secondaire pour éviter de nouveaux drames
 

Le marché secondaire d’Am-Timan, véritable cœur commercial, fait depuis longtemps l’objet de critiques en raison de son organisation chaotique. Mal structuré et fortement saturé, il s’est transformé en une véritable poudrière urbaine, avec des risques d'incendie omniprésents. Les agents du cadastre ont été mobilisés dès ce samedi pour poser les bases d’une réorganisation en profondeur.

 

Cette initiative vise à corriger les erreurs d’urbanisation, à créer des allées de circulation plus larges et à instaurer un meilleur agencement des étals, kiosques et hangars. Les autorités communales, appuyées par les services de l’aménagement du territoire, estiment que cette réforme est indispensable pour garantir la sécurité des commerçants et des usagers.

 

Le souvenir douloureux de l’incendie du 5 avril 2022, qui avait ravagé une partie du marché et causé d’importantes pertes matérielles, reste vif dans les esprits. Faute de voies d’accès pour les secours, le feu s’était propagé rapidement, réduisant à néant les efforts de plusieurs commerçants. Pour les autorités locales, il n’est plus question de laisser cette situation perdurer. Outre l’aspect sécuritaire, la restructuration doit aussi optimiser les conditions de commerce, de circulation et d’hygiène dans ce marché vital pour l’économie locale.

 

À travers cette initiative, la mairie d’Am-Timan veut poser les jalons d’une gestion moderne et préventive des espaces publics. Les commerçants, eux, espèrent que cette transformation annoncée n’ébranlera pas leurs activités, mais leur offrira plutôt un cadre plus sûr et plus digne.



