La finale de football qui s'est jouée entre l'équipe ''CMT'' et ''la connaissance'', est organisée sous le haut patronage du gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Le représentant du président de la ligue provinciale de football du Salamat, Mahamat Abdelaziz Attahir, a saisi l'occasion pour remercier les membres de la sous-coordination qui ont initié cette campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, afin d'apporter leur contribution au processus de transition.



Le coordinateur provincial, Al-Hidjazi Adoum, a, au nom de la sous-coordination, remercié du fond du cœur, les autorités administratives civiles et militaires, et tous ceux qui ont contribué à la réussite des activités. « Je rend hommage à l'homme de la paix que je veux nommer ''le général de la paix'', président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno », a-t-il déclaré.



Avant de donner le coup d'envoi de la finale, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de la jeunesse de la province du Salamat pour cette initiative louable à travers la sensibilisation sur la cohabitation pacifique. Durant la campagne, plusieurs activités ont été menées par les jeunes.



À l'issue du match, l'équipe ''La connaissance'' de l'école de football du même nom, a remporté la finale en battant l'équipe ''CMT'' par 5 buts à 4 après tirs au but.