Tchad : La femme rurale au cœur des préoccupations du Ministère de l'Action Sociale

Vulnérabilité de la Femme Rurale

"Il faut penser à celle qui souffre énormément. Celle qui n'a pas d'hôpital, d'école, de routes pour écouler ses produits."



Témoignage de la Ministre



Urgence d'Actions Concrètes

"L'heure n'est plus au discours. Il faut plaider pour que les femmes aient leurs parcelles."



Appel à la Collaboration

Lors d'une conférence-débat organisée par les femmes du ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Moussa Alhadji Namnou, directeur des ressources humaines et de la formation adjoint, a exprimé son profond souci pour la femme rurale. Cet événement visait à réfléchir sur les obstacles et les opportunités en matière d'action sociale concernant la gent féminine.Moussa Alhadji Namnou a souligné que la femme rurale est véritablement vulnérable. Il a déclaré :Zara Mahamat Issa, ministre de l'Action sociale, a confirmé cette réalité en précisant que les femmes rurales parcourent de grandes distances pour des tâches essentielles, comme ramasser du bois pour cuisiner. Elle a également noté que leur accès à la terre cultivable est limité, ce qui accroît leur souffrance.Zara Mahamat Issa a exprimé son regret que les solutions pour soulager cette souffrance existent, mais sont souvent ignorées. Elle a insisté sur la nécessité d'actions concrètes, déclarant :Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la présence de partenaires potentiels qui peuvent aider le Tchad à atteindre ces objectifs. Si les femmes obtiennent des parcelles, il sera essentiel de les encourager à cultiver des produits rentables en leur fournissant le matériel adéquat. L'accès au financement de leurs activités a également été identifié comme un impératif crucial.