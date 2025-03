Tchad : La fête du Sultan du Kanem illumine l'Aïd el-Fitr avec ses traditions ancestrales

En effet, cette célébration a réuni le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, Sa Majesté le Sultan Alifa Mouta Zezerti, ainsi que de nombreuses autorités administratives, militaires, coutumières, notables de la Province et la population locale venus du Kanem géographique.





Dans une symphonie de couleurs et de rythmes traditionnels, les danses ancestrales au son du balafon, de l'Algaïta, du Nangara, du Tchegueni et du Kiddi ont enflammé l'événement. Chaque pas de danse et chaque note de musique résonnaient comme un hommage vibrant aux racines culturelles et à l’identité du Kanem.