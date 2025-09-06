Tchad : La ministre Fatima Goukouni Weddeye reçoit l'Association AL-TCHAD







L'association, dirigée par son président Youssouf Togoi Hally, a officiellement invité la ministre à assister à la finale du CNE, qui est prévue pour le samedi 6 septembre à N’Djamena. La ministre, saluant l'initiative, a souligné l'importance de ce concours comme un outil d'éveil civique et d'expression pour les jeunes Tchadiens.







Elle a également encouragé l'association à inclure des thèmes liés au transport, à l'aviation civile et à la sécurité routière dans les prochaines éditions, des secteurs qu'elle juge cruciaux pour le développement du pays. Fatima Goukouni Weddeye a réaffirmé son soutien et celui de son ministère à ce type d'initiatives pour la promotion des jeunes talents.