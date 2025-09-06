Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La ministre Fatima Goukouni Weddeye reçoit l'Association AL-TCHAD


Alwihda Info | Par - 7 Septembre 2025


Le 5 septembre 2025, la ministre tchadienne des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a reçu une délégation de l’Association des Leaders pour un Tchad Prospère (AL-TCHAD). Cette rencontre a eu lieu en marge des préparatifs de la finale du Concours national d’éloquence (CNE), dont AL-TCHAD est l'organisateur.


Tchad : La ministre Fatima Goukouni Weddeye reçoit l'Association AL-TCHAD



  L'association, dirigée par son président Youssouf Togoi Hally, a officiellement invité la ministre à assister à la finale du CNE, qui est prévue pour le samedi 6 septembre à N’Djamena. La ministre, saluant l'initiative, a souligné l'importance de ce concours comme un outil d'éveil civique et d'expression pour les jeunes Tchadiens.


 
Elle a également encouragé l'association à inclure des thèmes liés au transport, à l'aviation civile et à la sécurité routière dans les prochaines éditions, des secteurs qu'elle juge cruciaux pour le développement du pays. Fatima Goukouni Weddeye a réaffirmé son soutien et celui de son ministère à ce type d'initiatives pour la promotion des jeunes talents.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

​Tchad : une circulaire interdit l’ingérence dans les affaires traditionnelles et coutumières au Moyen-Chari

​Tchad : une circulaire interdit l’ingérence dans les affaires traditionnelles et coutumières au Moyen-Chari

Tchad : Une armée forgée par l’histoire et la bravoure de ses soldats Tchad : Une armée forgée par l’histoire et la bravoure de ses soldats 05/09/2025

Populaires

Tchad : L’ex-directeur commercial de la SHT arrêté par la DGRI

06/09/2025

Cameroun - Crise Anglophone : Sept militaires tués dans une attaque à Muyuka, dont une jeune recrue

06/09/2025

Sénégal : Le Ministère des Affaires étrangères sur l'enlèvement présumé de ressortissants au Mali

06/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter