Tchad : La plateforme Tchad d'abord lance une campagne de prévention des inondations

Ce 28 mars 2025, dans le cadre de ses activités de sensibilisation, la Plateforme Tchad d'abord a officiellement lancé une campagne de prévention pour se préparer à la saison des pluies. L'événement s'est tenu au centre de santé Assiam Vangtou et a été dirigé par Adoum Pnoua, chef de projet. La Plateforme Tchad d'abord est une association civile qui regroupe 70 associations. Selon Adoum Pnoua, l'objectif principal de cette initiative est de valoriser l'image du Tchad tout en menant des activités connexes, notamment la sensibilisation et l'assainissement. Un des projets clés de cette campagne concerne la lutte contre les inondations, qui est un problème récurrent dans plusieurs villes, notamment à N'Djamena. Adoum Pnoua a précisé que plusieurs villes de N'Djamena subissent des inondations lors de la saison pluvieuse. Il a rappelé que des inondations majeures ont été observées au cours des dernières années, incitant la mise en place d'un projet d'urgence communautaire en réponse à ces défis. Ce projet, financé par la Banque mondiale, a été mis en œuvre dans deux sites, notamment le 2ème et le 5ème arrondissement, ciblant les écoles publiques et les marchés. Le chef de projet a annoncé que, grâce à l'assistance et à l'accord des partenaires, une campagne de prévention est lancée pour aborder les inondations et se préparer à la saison pluvieuse. Des travaux de nettoyage et de remblais sont réalisés pour faciliter l'accès aux soins dans le centre de santé, en particulier pour les malades pendant la saison en cours. Il a également mentionné que parmi les 7 arrondissements ciblés, seuls le 1er et le 4ème arrondissement restent encore à traiter. Moussa Sakine, Directeur adjoint du centre de santé, a exprimé sa gratitude envers la Plateforme Tchad d'abord et ses partenaires, en particulier la Banque mondiale. Il a souligné que le centre est souvent inondé par les eaux de pluie, un problème qui perdure, et qu'aucune action concrète n'avait été réalisée auparavant. Aujourd'hui, grâce à la campagne de la Plateforme Tchad d'abord, un sentiment de soulagement s'installe au sein de la communauté.