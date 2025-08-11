Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La province du Lac célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 11 Août 2025


La province du Lac a célébré ce matin l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Une cérémonie de prise d'armes s'est déroulée sur la Place de l'Indépendance de Bol, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, le général Saleh Haggar Tidjani, et de nombreuses corporations socio-professionnelles.


Tchad : La province du Lac célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


  Après la levée des couleurs, le général Tidjani a passé en revue les troupes et a déposé une gerbe au monument aux morts pour honorer la mémoire des héros de la nation.

 
Au cours de l'événement, l'Union des artisans, le Bureau de soutien au MPS et la Jeunesse de la refondation du Tchad ont remis des distinctions au général Tidjani pour ses actions en faveur de la population.

 
La cérémonie a été marquée par un défilé des différents détachements militaires, incluant la gendarmerie nationale, l'armée nationale tchadienne, la garde nationale et nomade du Tchad, et la police nationale. Le général Tidjani a souligné que, grâce au programme politique du président Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad est souverain et le restera.


