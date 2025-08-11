Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La province du Salamat célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 11 Août 2025


La province du Salamat a commémoré avec ferveur le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance du Tchad ce lundi 11 août 2025. La cérémonie solennelle, présidée par le Secrétaire Général de la province, Maab Mara, a eu lieu sur la Place de la Nation, rassemblant une foule nombreuse.


  Les festivités ont débuté par une revue des troupes, suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de la nation. Des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs personnalités, dont le Délégué général du gouvernement et le Maire d'Am-Timan.

 
Un défilé militaire a ensuite eu lieu, avec la participation de la gendarmerie, de l'Armée nationale et de la Garde nationale et nomade du Tchad, salués par les applaudissements de la population. L'événement a été l'occasion pour tous de célébrer cette journée historique.


