Tchad : La province du Salamat célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance





Les festivités ont débuté par une revue des troupes, suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de la nation. Des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs personnalités, dont le Délégué général du gouvernement et le Maire d'Am-Timan.





Un défilé militaire a ensuite eu lieu, avec la participation de la gendarmerie, de l'Armée nationale et de la Garde nationale et nomade du Tchad, salués par les applaudissements de la population. L'événement a été l'occasion pour tous de célébrer cette journée historique.