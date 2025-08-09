Tchad : La radio Iyal Tchad célèbre la première promotion de sa formation journalistique





La formation, qui a duré deux semaines, a rassemblé plusieurs journalistes autour de modules variés, notamment l'art oratoire, l'animation et la présentation radio, les techniques de reportage, la présentation du journal ainsi que le montage audio et visuel.





Selon Alhadj Adam, cette initiative vise à perfectionner les pratiques professionnelles et à doter les participants d'outils modernes pour répondre aux exigences du métier. Cette formation intensive est une étape essentielle pour rehausser le niveau des journalistes et les préparer aux défis actuels du paysage médiatique.

Appels à l'engagement, à la solidarité et à la persévérance

Mahamat Saleh Ousmane, vice-président de l'Union des auditeurs de Iyal Tchad, a souligné que cette formation marque un tournant pour le Tchad en matière de communication. Il a encouragé les lauréats à considérer leur attestation non pas comme une fin en soi, mais comme le début d'un nouveau chapitre qui exige un soutien mutuel, de la disponibilité, de l'engagement et l'amour du métier.





Le président de l'Union des Journalistes du Tchad (UJT), Abbas Mahamoud Tahir, a quant à lui rappelé la nécessité pour les journalistes de consolider leurs capacités et de se concentrer sur la lutte contre les menaces. Il a insisté sur l'importance de la solidarité au sein de l'organisation, qu'il estime être la clé de toute réussite. Il a ajouté que la formation des journalistes demeure une priorité pour répondre aux attentes des citoyens et anticiper les défis de demain.





L'événement a été l'occasion pour les organisateurs de remercier tous ceux qui ont soutenu la radio Iyal Tchad dans la poursuite de ses activités, y compris les directeurs de stations de radio et de télévision et les journalistes tchadiens.