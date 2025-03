Tchad : La recommandation de la SENAFET sur le domicile conjugal "n'engage pas le gouvernement"

"Cette recommandation a suscité des débats animés sur les réseaux sociaux, entrainant même des attaques ad hominem à l'encontre du Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Protection de la petite Enfance."

Cette recommandation a rapidement enflammé les réseaux sociaux, suscitant de vifs débats et des réactions diverses. Certains y voient une avancée pour les droits des femmes et la protection des enfants, tandis que d’autres dénoncent une mesure inéquitable qui pourrait déséquilibrer les relations conjugales.Face aux polémiques grandissantes, le Gouvernement a tenu à clarifier sa position par l’intermédiaire du Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement, Gassim Chérif Mahamat. Dans un communiqué officiel, il a précisé que cette suggestion n’est qu’une recommandation issue des travaux de la SENAFET et ne constitue en aucun cas une décision gouvernementale.Le Gouvernement rappelle que ces propositions découlent d’un travail collectif, mais qu'elles ne sauraient être adoptées sans un débat approfondi et une analyse législative rigoureuse. Il appelle ainsi à la retenue et à la sagesse, mettant en garde contre les attaques personnelles et les dérives qui pourraient fragiliser la cohésion sociale.