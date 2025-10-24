Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La réussite du Parc National de Zakouma passe par les communautés locales


Alwihda Info | Par - 25 Octobre 2025


Dans le cadre du plan de développement pour les communautés autour du parc, la réussite du Parc National de Zakouma ne repose pas seulement sur la protection de la faune et de la flore, mais aussi sur l’engagement des communautés locales. Leur participation active à la préservation de leur environnement est essentielle, et cela commence dès l’enfance.


📸Irene Galera
📸Irene Galera


  À travers des programmes d’éducation environnementale, les élèves apprennent à connaître, aimer et protéger la nature qui les entoure. Ces initiatives permettent aussi d’améliorer le quotidien, notamment grâce à l’accès à l’eau potable et à l’éducation, deux piliers essentiels du développement.

 
C’est dans ce cadre que Hawa Mahamat, âgée de 10 ans, élève à l’école primaire de Goz-Djarat et membre du club environnemental, partage son expérience :
« Grâce aux pompes d’eau réhabilitées dans notre village, je peux partir à l’école très tôt. Avant, il fallait marcher longtemps pour chercher de l’eau et j’arrivais souvent en retard. »

 
« Lors de mon excursion à Zakouma, j’ai vu des éléphants, des girafes, des gazelles… L’éléphant m’a particulièrement marquée. C’était un rêve devenu réalité ! »
