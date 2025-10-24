Tchad : La réussite du Parc National de Zakouma passe par les communautés locales





À travers des programmes d’éducation environnementale, les élèves apprennent à connaître, aimer et protéger la nature qui les entoure. Ces initiatives permettent aussi d’améliorer le quotidien, notamment grâce à l’accès à l’eau potable et à l’éducation, deux piliers essentiels du développement.





C’est dans ce cadre que Hawa Mahamat, âgée de 10 ans, élève à l’école primaire de Goz-Djarat et membre du club environnemental, partage son expérience :

« Grâce aux pompes d’eau réhabilitées dans notre village, je peux partir à l’école très tôt. Avant, il fallait marcher longtemps pour chercher de l’eau et j’arrivais souvent en retard. »





« Lors de mon excursion à Zakouma, j’ai vu des éléphants, des girafes, des gazelles… L’éléphant m’a particulièrement marquée. C’était un rêve devenu réalité ! »