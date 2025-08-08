Tchad : La ville de N'Djamena lance l'opération de réhabilitation du cimetière de Champs de Fil





Cette initiative s’inscrit dans un programme plus vaste de récupération des espaces publics, visant à rétablir l’ordre urbain, à rendre sa dignité aux lieux de mémoire, et à offrir un cadre de vie plus respectueux pour tous les citoyens.





La commune de N'Djamena a lancé un appel solennel à l'ensemble des autorités administratives, des associations citoyennes et de la population à se mobiliser massivement ce samedi, à l’occasion du "Samedi citoyen", pour participer à une grande opération de nettoyage et de mise en valeur du cimetière.





Des travaux paysagers seront également entrepris pour redonner à ce lieu sacré toute la solennité et la beauté qu’il mérite, en hommage aux défunts et pour renforcer l’image d’une capitale propre, digne et respectueuse de son patrimoine.





L'objectif est clair : ensemble, redonner sens, ordre et dignité aux espaces communs de la ville.