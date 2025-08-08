Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La ville de N'Djamena lance l'opération de réhabilitation du cimetière de Champs de Fil


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Une mission dirigée par le Maire de la ville, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, s'est rendue aujourd'hui au cimetière de Champs de Fil pour lancer officiellement l’opération de libération des occupations anarchiques. Cette action fait suite à l’échéance du délai de mise en demeure accordé aux occupants illégaux.


  Cette initiative s’inscrit dans un programme plus vaste de récupération des espaces publics, visant à rétablir l’ordre urbain, à rendre sa dignité aux lieux de mémoire, et à offrir un cadre de vie plus respectueux pour tous les citoyens.

 
La commune de N'Djamena a lancé un appel solennel à l'ensemble des autorités administratives, des associations citoyennes et de la population à se mobiliser massivement ce samedi, à l’occasion du "Samedi citoyen", pour participer à une grande opération de nettoyage et de mise en valeur du cimetière.

 
Des travaux paysagers seront également entrepris pour redonner à ce lieu sacré toute la solennité et la beauté qu’il mérite, en hommage aux défunts et pour renforcer l’image d’une capitale propre, digne et respectueuse de son patrimoine.

 
L'objectif est clair : ensemble, redonner sens, ordre et dignité aux espaces communs de la ville.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


