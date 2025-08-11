Tchad : La ville de Pala célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance





La cérémonie officielle a été marquée par le lever des couleurs nationales et une revue des troupes menée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab. Un dépôt de gerbes a rendu hommage aux martyrs de la nation.







Dans son discours, M. Khatab a salué la résilience de la population et a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le développement de la province. La journée s'est achevée par un grand défilé militaire et civil, célébrant le patriotisme et la fierté nationale.