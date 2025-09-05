Tchad : Lancement d'un court métrage sur la cohabitation pacifique





Tourné avec des acteurs issus de diverses communautés, "Fair-play" a été produit et financé par la Coopération allemande (GIZ) dans le cadre du projet "Lél Afé - Culture et prévention des crises".





Le directeur artistique de la compagnie Hadre Dounia, Jean-Kévin, a souligné l'importance de l'œuvre en affirmant que "là où la politique échoue, la culture triomphe". Il a exhorté les spectateurs à adopter l'esprit du "fair-play" dans leur vie quotidienne, en s'inspirant du respect entre joueurs de football, malgré leur rivalité.





Samir Félich, représentant de la GIZ, a renchéri en insistant sur le fait que la communication, la compréhension et l'empathie sont des alternatives viables à la violence pour résoudre les conflits.