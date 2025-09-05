Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement d'un court métrage sur la cohabitation pacifique


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 5 Septembre 2025


Le Centre culturel Koulsy, par le biais de la Compagnie théâtrale Hadre, a organisé ce vendredi 5 septembre 2025 la projection de deux courts métrages de fiction intitulés "Fair-play". Le film, d'une durée de 13 minutes, a pour objectif de promouvoir la coexistence pacifique et la prévention des conflits au Tchad.


Tchad : Lancement d'un court métrage sur la cohabitation pacifique


  Tourné avec des acteurs issus de diverses communautés, "Fair-play" a été produit et financé par la Coopération allemande (GIZ) dans le cadre du projet "Lél Afé - Culture et prévention des crises".

 
Le directeur artistique de la compagnie Hadre Dounia, Jean-Kévin, a souligné l'importance de l'œuvre en affirmant que "là où la politique échoue, la culture triomphe". Il a exhorté les spectateurs à adopter l'esprit du "fair-play" dans leur vie quotidienne, en s'inspirant du respect entre joueurs de football, malgré leur rivalité.

 
Samir Félich, représentant de la GIZ, a renchéri en insistant sur le fait que la communication, la compréhension et l'empathie sont des alternatives viables à la violence pour résoudre les conflits.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

Tchad : Première session budgétaire du Conseil provincial de la Tandjilé

Tchad : Première session budgétaire du Conseil provincial de la Tandjilé

Tchad : Célébration du Maouloud à Abéché Tchad : Célébration du Maouloud à Abéché 05/09/2025

Populaires

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

04/09/2025

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter