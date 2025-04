Tchad : Lancement d'un tournoi de football inter-établissements à Mao pour la cohabitation pacifique

Placé sous le thème significatif : "Brassage des élèves et des étudiants pour la cohabitation pacifique et la lutte contre la violence en milieu scolaire", ce tournoi vise à promouvoir l'unité et le respect mutuel au sein de la jeunesse de Mao à travers le sport.





Au total, huit équipes représentant des établissements d'enseignement secondaire et supérieur de la ville sont prêtes à s'affronter sur le terrain dans l'espoir de remporter le trophée tant convoité.





Le match d’ouverture de ce tournoi prometteur a mis aux prises le Lycée Ali Zezerti de Mao et l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao (INSPM). Cette rencontre inaugurale, très attendue par les supporters et les participants, s’est finalement soldée par une victoire de l’équipe de l'INSPM, qui a réussi à s'imposer sur le fil en remportant la séance de tirs au but par un score de 5 à 4. Ce premier match a donné le ton d'une compétition qui s'annonce passionnante et riche en esprit sportif.