Tchad : Lancement d'une vaste campagne de reboisement à Goz-Beïda





L'initiative, qui s'inscrit dans un effort de promotion du développement local, de la cohésion sociale et de la diversité culturelle, vise à encourager la population à participer activement à la préservation de l'environnement. Lors de la cérémonie de lancement, Mme Abdoulaye et le président de la fondation, Bechir Ahmat, ont lancé un appel vibrant aux habitants, les exhortant à planter des arbres.





En participant à cet événement, la FLJD réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la solidarité et du progrès partagé au service de la communauté.