TCHAD

Tchad : Lancement d'une vaste campagne de reboisement à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 31 Août 2025


La fondation Lumière des jeunes pour le développement (FLJD) a officiellement lancé la Semaine Nationale des Arbres ce samedi 30 août 2025 à la mairie de Goz-Beïda, dans la province de Sila. Cette initiative vise à encourager la population à planter des arbres pour lutter contre la désertification et améliorer le cadre de vie.


  L'initiative, qui s'inscrit dans un effort de promotion du développement local, de la cohésion sociale et de la diversité culturelle, vise à encourager la population à participer activement à la préservation de l'environnement. Lors de la cérémonie de lancement, Mme Abdoulaye et le président de la fondation, Bechir Ahmat, ont lancé un appel vibrant aux habitants, les exhortant à planter des arbres.

 
En participant à cet événement, la FLJD réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la solidarité et du progrès partagé au service de la communauté.


