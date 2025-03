Tchad : Lancement de la 2ᵉ édition de "Tchad sur Scène"

Six ateliers de formation

Conférences thématiques

Compétitions artistiques

Le 28 mars 2025, lors d'un point de presse tenu dans un hôtel de la place, l'association culturelle Mi Tinga a annoncé avec enthousiasme l'organisation de la deuxième édition de Tchad sur Scène, qui se déroulera du 7 au 11 avril 2025. Cette édition est placée sous le thème :L'administrateur de l'association, Nelde Calvin, a précisé que cet événement réunira 29 acteurs culturels qui partageront leur expertise et leur vision artistique. Le programme se composera de :Selon M. Calvin, cet événement s'inscrit dans une volonté de valorisation de la culture tchadienne dans toute sa diversité, fournissant une plateforme pour l'échange d'idées et le développement de compétences. Environ 150 participants sont attendus pour cet événement, témoignant de l'engagement de la communauté artistique.La clôture de cette deuxième édition de Tchad sur Scène sera marquée par un grand concert de restitution, un moment fort qui permettra aux participants de présenter le fruit de leur travail et de célébrer ensemble la richesse de l'art tchadien.