Tchad : Lancement de la 2ᵉ édition du Festival Bôl de Culturisme

Dans son discours, le promoteur a expliqué que le culturisme au Tchad est une discipline sportive en pleine émergence. À l’instar des autres pays du monde, cette pratique consiste à développer sa masse musculaire et améliorer son apparence physique à travers des exercices intensifs de musculation. Il a souligné que si des sports comme le football ou le basketball bénéficient d’une grande notoriété au Tchad, le culturisme reste encore peu valorisé, malgré l’engagement croissant de nombreux jeunes.



Malachie Djasrangar a également insisté sur les bienfaits du sport sur la santé, rappelant que cette pratique est bénéfique aussi bien physiquement que mentalement. À travers leur centre Les Anges Gardiens du Mandoul, les athlètes se retrouvent chaque jour entre 15h et 21h pour s'entraîner et perfectionner leur art.



Il a annoncé un moment fort à venir : le 13 juin 2025, date à laquelle se tiendra la grande célébration du festival. Selon lui, ce sera une occasion pour tous les Tchadiens de découvrir ce qu’est réellement le culturisme et d’en apprécier les valeurs.



Pour sa part, le président du festival, Obi Sadji, a souligné que l’objectif principal de cette édition est de mettre en lumière les jeunes talents et de sensibiliser le public à l’importance du sport. Il a rappelé que l'on peut pratiquer un sport à titre professionnel ou simplement par passion, en tirant dans les deux cas des bénéfices indéniables pour la santé et le bien-être.