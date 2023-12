Tchad : Lancement de la Campagne du Référendum Constitutionnel dans le Département de Ouara

La cérémonie a accueilli Alio Abdoulay Ibrahim, le chef de mission de la coalition pour le "OUI" au Ouaddaï, ainsi que de nombreuses personnalités et une grande partie de la population. Radwan Hissein Moukhtar, le directeur de campagne d'Ouara, a exprimé sa gratitude à la population pour sa mobilisation et pour l'accueil chaleureux qu'elle a réservé à la délégation.



Le Chef de Mission de la Coalition pour le "OUI" au Référendum Constitutionnel d'Ouara Ahmat Oumar Ahmat a déclaré que la population doit réfléchir à son avenir et à l'avenir du pays en votant pour le "OUI" le 17 décembre prochain.



Zara Saleh Abbas, une femme de la localité, le général Ibrahim Bahar, un fils de la localité, le député Mahamat Charfadine et le général Abadi Sair Fadoul ont tous souligné l'importance du Référendum Constitutionnel et ont invité la population à participer au développement du pays. Abderahim Awad Atteïb, le responsable de la logistique de la Coalition Nationale, a donné des instructions à la population sur la façon de voter au moment opportun.



Ismail Mahamat Saleh Bilal, le directeur de campagne de la coalition pour le "OUI" au Référendum Constitutionnel au Ouaddaï, a souligné que la constitution de la coalition est un facteur important pour la victoire du "OUI". Il a demandé à la population du département d'Ouara de sortir massivement, de retirer sa carte électeur et de voter pour le "OUI" le 17 décembre prochain.



Le département de Ouara est réputé pour son hospitalité légendaire, a souligné Alio Abdoulay Ibrahim, chef de mission de la Coalition dans le Ouaddaï. Il an écouté le message de la délégation et a remercié la politique de Moura pour la sortie massive. Selon Alio Abdoulay Ibrahim, le Tchad a besoin de ses fils pour prospérer. Enfin, il a demandé à la population de retirer sa carte électeur et de voter "OUI" le 17 décembre 2023. La cérémonie a été conclue par une comédie sur l'importance du Référendum Constitutionnel.