Tchad : Lancement de la journée "Samedi Solidarité"





Le directeur de l'hôpital a salué la ministre et son équipe, soulignant que leur visite a permis de mettre en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontés les patients. Il a exprimé sa gratitude pour cette initiative qui, selon lui, renforcera l'assistance aux plus démunis.





Mme Zara Mahamat Issa a rappelé que le "Samedi Solidarité" est plus qu'une simple initiative; c'est un "état d'esprit" fondé sur la fraternité et le partage. Elle a exhorté chacun à s'impliquer et à faire de la solidarité une pratique quotidienne pour relever les défis ensemble.