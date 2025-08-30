Alwihda Info

TCHAD

Tchad : Lancement de la journée "Samedi Solidarité"


Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Août 2025


La ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a officiellement lancé la journée "Samedi Solidarité" ce 30 août 2025. L'initiative, qui vise à venir en aide aux personnes vulnérables, a débuté au centre hospitalier universitaire mère et enfant de N’Djamena.


  Le directeur de l'hôpital a salué la ministre et son équipe, soulignant que leur visite a permis de mettre en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontés les patients. Il a exprimé sa gratitude pour cette initiative qui, selon lui, renforcera l'assistance aux plus démunis.

 
Mme Zara Mahamat Issa a rappelé que le "Samedi Solidarité" est plus qu'une simple initiative; c'est un "état d'esprit" fondé sur la fraternité et le partage. Elle a exhorté chacun à s'impliquer et à faire de la solidarité une pratique quotidienne pour relever les défis ensemble.


