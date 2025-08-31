Tchad : Lancement de la rentrée administrative à Bahr-El Gazel





Le délégué provincial a exposé les axes prioritaires pour l'année à venir, notamment l'application du bilinguisme dans les écoles de la région. Les inspecteurs départementaux et pédagogiques, les chefs d'établissements et les représentants des associations de parents d'élèves se sont engagés à suivre les directives du ministère.





Un point crucial a été soulevé : l'application de l'arrêté ministériel qui institue la journée de salubrité dans les établissements éducatifs. Chaque responsable a été chargé d'assurer sa bonne diffusion pour garantir son application effective.