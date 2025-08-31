Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de la rentrée administrative à Bahr-El Gazel


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 1 Septembre 2025


Le délégué provincial de Bahr-El Gazel a officiellement lancé la rentrée administrative 2025-2026 ce 1er septembre. La cérémonie, qui s'est tenue dans les locaux de la délégation provinciale, avait pour thème "La décentralisation : un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité".


  Le délégué provincial a exposé les axes prioritaires pour l'année à venir, notamment l'application du bilinguisme dans les écoles de la région. Les inspecteurs départementaux et pédagogiques, les chefs d'établissements et les représentants des associations de parents d'élèves se sont engagés à suivre les directives du ministère.

 
Un point crucial a été soulevé : l'application de l'arrêté ministériel qui institue la journée de salubrité dans les établissements éducatifs. Chaque responsable a été chargé d'assurer sa bonne diffusion pour garantir son application effective.


