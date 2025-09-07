Trois centres de composition
Pour l'année académique 2025-2026, trois centres de composition ont été choisis : Abéché, Moundou et N'Djamena. Les candidats ont été vus en pleine composition au Lycée Féminin de N'Djamena.
Tchad : Lancement des concours d'entrée en première année pour les facultés des sciences de la santé humaine
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025
Les épreuves des concours d'entrée en première année pour les facultés des sciences de la santé humaine ont débuté ce 8 septembre 2025 au Tchad. Les examens concernent les universités de N'Djamena, Adam Barka d'Abéché et Roi Fayçal.
