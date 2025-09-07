TCHAD

Tchad : Lancement des concours d'entrée en première année pour les facultés des sciences de la santé humaine

Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025

Les épreuves des concours d'entrée en première année pour les facultés des sciences de la santé humaine ont débuté ce 8 septembre 2025 au Tchad. Les examens concernent les universités de N'Djamena, Adam Barka d'Abéché et Roi Fayçal.