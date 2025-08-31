Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 31 Août 2025


Un premier casting de présélection pour la deuxième édition de l'élection Miss Mandoul s'est tenu ce 30 août 2025 au Centre Culturel Champagnat de Koumra. Huit candidates se sont présentées devant un jury d'experts.


Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul


 

Critères de sélection et objectifs de l'événement

 
Le jury a évalué les candidates sur plusieurs critères, notamment :
  • La démarche
  • Le sourire
  • La posture
  • Le regard
Le représentant de la déléguée de la culture a encouragé les candidates à rester sereines, soulignant l'objectif de l'événement : valoriser la culture et la beauté de la province du Mandoul.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
