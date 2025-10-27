Tchad : Lancement du projet d'appui de la Société Civile au PND « Tchad Connexion 2030 »

La mobilisation citoyenne et sensibilisation nationale. L'accompagnement institutionnel et suivi administratif. Le renforcement des capacités locales. Le plaidoyer et partenariat pour la mobilisation des ressources.

Dans son allocution, le chef du projet d'appui au PND, Belba Soulna, s’est dit confiant quant à l'apport de la Jeunesse lors des assises du « Tchad Connexion 2030 », soulignant que c'est une responsabilité collective. Il a indiqué que le PND vise à renforcer la voix des citoyens pour qu'elle devienne une force de proposition et un moteur de changement, et non un simple écho.Le président de la Coalition Fils du Tchad, Faïçal Hissein Hassan Abakar, a, dans son discours de lancement, souligné que ledit projet a pour mission d'accompagner le PND « Tchad Connexion 2030 », tant dans sa phase de mobilisation des ressources que dans sa phase d'exécution, jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, notamment à travers l'amélioration tangible de la qualité de vie du citoyen tchadien.Par ailleurs, il a indiqué que ce projet s'articule autour de quatre points principaux :Il est à noter qu'en tant que partenaire du PND « Tchad Connexion 2030 », la Coalition Fils du Tchad réaffirme son engagement auprès du Gouvernement dans ses efforts de développement, et lance un appel aux forces vives de la nation de s'unir autour de ce plan pour en faire une réalité concrète et durable.