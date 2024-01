Tchad : Lancement officiel des activités politiques de l'ARTN

Dans son allocution, le Président de l'ARTN, Djimhomadji Kradji Parfait, a souligné que son parti vise à offrir une alternative consensuelle et participative aux citoyens tchadiens engagés dans la promotion des valeurs telles que le patriotisme, la liberté, la solidarité, la justice et l'égalité.



Interrogé sur la question de savoir si l'ARTN n'est qu'un parti parmi d'autres sans idées novatrices, Djimhomadji Kradji Parfait a affirmé que l'ARTN est conçu pour apporter un nouveau dynamisme au paysage politique tchadien. En ce qui concerne la position du Tchad en termes d'indice de développement humain des Nations Unies, il a souligné que le pays doit être entièrement transformé socio-économiquement pour léguer aux futures générations un Tchad prospère.



En conclusion, les débuts officiels des activités politiques de l'ARTN marquent une étape importante dans le paysage politique tchadien et suscitent un espoir renouvelé pour un changement positif dans le pays.