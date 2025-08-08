









TCHAD Tchad : Lancement officiel du projet "Jeunesse Emploi-Vert"

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 9 Août 2025



L'Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a officiellement lancé le projet « Jeunesse Emploi-Vert » ce 8 août 2025 à N'Djamena. L'événement a également marqué le début de la phase pilote, qui formera 200 jeunes à l'agriculture durable.





La cérémonie, présidée par le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, et le directeur général de l’ANADER.





Ce projet s’inscrit directement dans le programme politique du Chef de l’État, qui vise à industrialiser le secteur agricole. Il répond également aux recommandations du Forum national sur l'emploi, en se concentrant sur les filières vertes.

Un Potentiel Agricole Immense pour les Jeunes

Hissein Youssouf Galmaye, directeur général de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), a rappelé le potentiel agricole considérable du Tchad, avec plus de 39 millions d’hectares de terres arables et d'importantes ressources en eau. Selon lui, cette richesse naturelle est un atout majeur pour une croissance inclusive, particulièrement si elle est menée par la jeunesse. Le projet « Jeunesse Emploi-Vert » répond à un double objectif : lutter contre le chômage des jeunes tout en préservant l’environnement face aux défis du changement climatique.

L'ANADER s'engage à soutenir le projet sur les plans technique et organisationnel, en offrant aux jeunes une formation qualifiante et pratique dans les métiers verts. Des Objectifs Clairs et des Actions Concrètes

Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l'ONAPE, a précisé que ce projet s’aligne sur l'action 41 du programme présidentiel. Il vise l'autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes à travers l'économie verte.





Le projet « Jeunesse Emploi-Vert » a pour ambition de permettre à des milliers de jeunes de s’intégrer dans des filières d’avenir, telles que : L’ agriculture et l’élevage durables .

. Les énergies renouvelables .

. Le recyclage et la gestion des déchets .

. L’ écoconstruction .

. La mobilité verte (véhicules non polluants). Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », avec des actions concrètes prévues, comme l'aménagement de sites agro-pastoraux durables, le soutien à la création de coopératives et la mise à disposition d'équipements adaptés.

Un Engagement Fort du Gouvernement

Le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami a souligné que la jeunesse et l'emploi sont deux des 100 actions prioritaires du Président de la République. Il a rappelé que les emplois verts favorisent non seulement des activités génératrices de revenus, mais aussi des modèles économiques inclusifs qui protègent l'environnement.





S'adressant aux jeunes bénéficiaires, il a déclaré : « Vous n’êtes pas seulement les bénéficiaires de cette initiative, vous en êtes aussi les acteurs et les ambassadeurs. Ce que nous attendons de vous, c’est de devenir des porteurs de projets innovants. »





