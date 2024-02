Tchad : Le CAPSUR soutient Mahamat Idriss Déby pour l’élection présidentielle

Le président national du CAPSUR a fait une déclaration depuis son siège dans le 6ème arrondissement pour soutenir la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection à venir.



Dans sa déclaration, le président national du parti CAPSUR, Malloum Abba Oumar, a rappelé que le Tchad poursuit son cheminement vers la démocratie et la liberté. Il a souligné que le retour à l'ordre constitutionnel, dans lequel le CAPSUR joue un rôle, sera achevé lorsque le peuple aura élu démocratiquement un président de la République.



Le Tchad se trouve actuellement dans une période transitoire, jugée fragile par le CAPSUR. Le parti, désireux de promouvoir la paix et la justice sociale, s'engage à soutenir la candidature du Président de Transition à la présidence, dans le but d'apaiser le climat politique.



Ce choix est motivé par les qualités de leadership démontrées par le candidat pour préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité.



La refondation du Tchad nécessite une union sacrée autour d'un programme politique cohérent pour sortir le pays de sa fragilité. Après une analyse approfondie de la situation, le CAPSUR estime que Mahamat Idriss Déby Itno est l'homme de la situation pour mener le pays vers l'unité et la prospérité, à condition que le peuple lui accorde sa confiance. Le CAPSUR décide donc de participer activement à la coalition formée autour de sa candidature.



Cet engagement découle d'un long cheminement entrepris depuis le début de la transition, dans le but d'apaiser le climat politique et de restaurer la stabilité du pays, incarnée par le candidat, dans l'intérêt supérieur de notre nation.