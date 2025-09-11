Tchad : Le Centre Oxford remporte un concours d'anglais à Abéché



Organisée par l'Association des Ressortissants du Lycée Itno d'Abéché (ARLIA), la compétition a duré plus de dix jours. Elle avait pour objectif de promouvoir l'apprentissage de l'anglais et d'encourager les jeunes à développer leurs compétences linguistiques et leur aisance à l'oral.





Le président de l'ARLIA, Mahamat Ali Hassan, a salué le talent des participants, voyant dans leur performance une preuve que l'anglais a un bel avenir à Abéché. Le secrétaire général de la commune, Abdelrahim Mahamat Idriss, a félicité les vainqueurs et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. La cérémonie s'est conclue par la remise du trophée aux lauréats.