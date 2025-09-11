Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le Centre Oxford remporte un concours d'anglais à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 12 Septembre 2025


Le Centre Oxford a été sacré vainqueur de la première compétition inter-centres d'anglais d'Abéché. La cérémonie de clôture, présidée par le secrétaire général de la commune, a eu lieu ce jeudi 11 septembre 2025 à la mairie de la ville.


Organisée par l'Association des Ressortissants du Lycée Itno d'Abéché (ARLIA), la compétition a duré plus de dix jours. Elle avait pour objectif de promouvoir l'apprentissage de l'anglais et d'encourager les jeunes à développer leurs compétences linguistiques et leur aisance à l'oral.

 
Le président de l'ARLIA, Mahamat Ali Hassan, a salué le talent des participants, voyant dans leur performance une preuve que l'anglais a un bel avenir à Abéché. Le secrétaire général de la commune, Abdelrahim Mahamat Idriss, a félicité les vainqueurs et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. La cérémonie s'est conclue par la remise du trophée aux lauréats.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Tchad : ouverture d'une formation à Bongor pour les professeurs de l'ENS de N'Djamena

