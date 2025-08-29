Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Chef de l'État rétrocède le Palais présidentiel de Mongo au Conseil provincial


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 29 Août 2025


Dans un geste d’une portée symbolique majeure, le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a décidé de rétrocéder le Palais présidentiel de Mongo au Conseil provincial du Guéra.


Cette décision a été officiellement annoncée par Ahmat Sorto, président du Conseil provincial du Guéra, lors de la cérémonie d’ouverture de la première session budgétaire de l’année 2025. Ce cadre institutionnel solennel a mis en lumière l’importance accordée par le Chef de l’État au développement des collectivités territoriales.

Le Conseil provincial du Guéra a exprimé sa profonde gratitude envers le Président pour cette initiative remarquable. Plus qu’un simple transfert de propriété, cette rétrocession symbolise la volonté de renforcer la décentralisation et de consolider la confiance accordée aux institutions locales.

Elle s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à rapprocher l’administration des citoyens. En confiant ce patrimoine au Conseil provincial, le Chef de l’État affirme son soutien aux initiatives locales et son attachement à valoriser le rôle des instances décentralisées dans le développement national.

Le Palais présidentiel de Mongo devient ainsi un outil au service du développement local, offrant au Conseil provincial du Guéra des infrastructures adaptées pour mieux répondre aux besoins des populations.


