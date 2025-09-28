Tchad : Le Conseil Provincial du Kanem clôture sa première session budgétaire 2025 et adopte un budget de 491 millions de FCFA

Adoption à l'unanimité des documents clés

Le règlement intérieur du Conseil.

Le rapport d’activités à mi-parcours.

Le plan d’action 2025.

Le budget primitif.

Appel à la mise en œuvre rigoureuse

La cérémonie s’est déroulée au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle, en présence du Délégué Général du Gouvernement auprès de la province, le Général Asseif Mahamat Assouni, ainsi que de nombreuses autorités administratives, militaires, traditionnelles et des représentants d’ONG et de la société civile.Le Président du Conseil Provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye, a exprimé sa gratitude envers les différents acteurs, confirmant que tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été examinés et adoptés à l’unanimité par les conseillers.Parmi les documents clés adoptés figurent :Le budget primitif de la province a été arrêté à 491 872 412 FCFA.Prenant la parole, le Délégué Général du Gouvernement, le Général Asseif Mahamat Assouni, a salué l’engagement des conseillers provinciaux. Il les a exhortés à veiller à la mise en œuvre effective et rigoureuse du budget adopté, tout en assurant un suivi constant et efficace pour répondre aux attentes de la population.