TCHAD

Tchad : Le Conseil provincial du Lac ouvre sa première session budgétaire à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 8 Septembre 2025


Le Conseil provincial du Lac a ouvert sa première session budgétaire ce matin à Bol. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, Djilema Mitterrand, en présence du président du Conseil provincial, Moustapha Mamadou Mahamat. Des députés, des conseillers provinciaux et plusieurs invités étaient présents pour cet événement.


  Cette session représente une étape décisive pour la décentralisation et la gouvernance locale. Les conseillers provinciaux vont débattre et adopter les orientations budgétaires pour l'année en cours, avec un accent mis sur la transparence et la répartition équitable des investissements.


 
Le président du Conseil, Moustapha Mamadou Mahamat, a exhorté les conseillers à travailler de manière concertée et responsable pour créer un budget qui stimulera l'économie locale et améliorera les conditions de vie des habitants. Les discussions porteront sur des priorités telles que l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire et les infrastructures de base. Le secrétaire général de la province a rappelé que l'État central soutiendra le Conseil provincial dans l'exécution de sa mission.


