Tchad : Le Conseil provincial du Lac ouvre sa première session budgétaire à Bol





Cette session représente une étape décisive pour la décentralisation et la gouvernance locale. Les conseillers provinciaux vont débattre et adopter les orientations budgétaires pour l'année en cours, avec un accent mis sur la transparence et la répartition équitable des investissements.







Le président du Conseil, Moustapha Mamadou Mahamat, a exhorté les conseillers à travailler de manière concertée et responsable pour créer un budget qui stimulera l'économie locale et améliorera les conditions de vie des habitants. Les discussions porteront sur des priorités telles que l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire et les infrastructures de base. Le secrétaire général de la province a rappelé que l'État central soutiendra le Conseil provincial dans l'exécution de sa mission.