Tchad : Le Conseil provincial du Logone Occidental adopte son budget 2025

Mettre en place un mécanisme de suivi pour une meilleure mobilisation des revenus issus du pétrole.

Instaurer un dispositif de suivi des centimes additionnels de la TVA pour accroître les recettes de la province.

Prendre les mesures nécessaires pour que la province adhère à l'Association Nationale des Provinces du Tchad.

Le budget, qui est équilibré en recettes et dépenses, autorise le président du Conseil à engager les dépenses de fonctionnement et d'investissement. L'assemblée délibérante a émis plusieurs recommandations, notamment :Ces mesures visent à améliorer la gestion des finances publiques et à assurer une exécution rigoureuse du budget, tout en augmentant les ressources pour le développement de la province.