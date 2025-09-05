Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le Conseil provincial du Logone Occidental adopte son budget 2025


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 6 Septembre 2025


Le Conseil provincial du Logone Occidental a adopté son budget pour l'exercice 2025, d'un montant de 2,493 milliards de francs CFA. La décision a été annoncée le 5 septembre 2025 par le président du conseil, Ali Boukar, après la session ordinaire qui avait débuté le 2 septembre.


  Le budget, qui est équilibré en recettes et dépenses, autorise le président du Conseil à engager les dépenses de fonctionnement et d'investissement. L'assemblée délibérante a émis plusieurs recommandations, notamment :
  • Mettre en place un mécanisme de suivi pour une meilleure mobilisation des revenus issus du pétrole.
  • Instaurer un dispositif de suivi des centimes additionnels de la TVA pour accroître les recettes de la province.
  • Prendre les mesures nécessaires pour que la province adhère à l'Association Nationale des Provinces du Tchad.
Ces mesures visent à améliorer la gestion des finances publiques et à assurer une exécution rigoureuse du budget, tout en augmentant les ressources pour le développement de la province.


