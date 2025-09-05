Tchad : Le Conseil provincial du Logone Occidental adopte son budget 2025

Le budget, qui est équilibré en recettes et dépenses, autorise le président du Conseil à engager les dépenses de fonctionnement et d'investissement. L'assemblée délibérante a émis plusieurs recommandations, notamment :
- Mettre en place un mécanisme de suivi pour une meilleure mobilisation des revenus issus du pétrole.
- Instaurer un dispositif de suivi des centimes additionnels de la TVA pour accroître les recettes de la province.
- Prendre les mesures nécessaires pour que la province adhère à l'Association Nationale des Provinces du Tchad.