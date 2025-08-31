Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Conseil provincial du Mandoul sensibilisé à la décentralisation


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 31 Août 2025


Le premier secrétaire de séance du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raïkina Bealoum, a fait la restitution du séminaire national sur la décentralisation aux conseillers provinciaux, ce 30 août. Il avait participé à ce séminaire qui s'est tenu à N'Djamena du 21 au 25 juillet.


Selon Frédéric Raïkina Bealoum, le président Mahamat Idriss Deby Itno a affirmé que la décentralisation est un vecteur de développement pour le Tchad. Les ministres ont été appelés à soutenir les conseils provinciaux dans ce processus. Cependant, le ministère de la Justice a fait exception, se considérant comme indépendant et n'ayant pas de compétences à céder.

 
M. Bealoum a également partagé les expériences réussies d'autres pays africains en matière de décentralisation. Il a souligné que le transfert progressif des compétences par les délégués généraux du gouvernement est crucial pour la mise en place de ce nouveau mode de gouvernance.


