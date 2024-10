INTERNATIONAL Tchad : Le Croissant-Rouge des Émirats réfute les accusations concernant l'hôpital de campagne d'Amdjarass

L'Autorité du Croissant-Rouge des Émirats a exprimé ses regrets face à certaines allégations infondées et politisées, relayées par les médias, selon lesquelles l'hôpital de campagne émirati d'Amdjarass, au Tchad, serait utilisé à des fins autres que humanitaires. Elle a souligné que cet hôpital fournit une aide d'urgence continue pour soulager les souffrances de millions de personnes dans le monde, notamment en temps de crise.

Hier, dans un communiqué, le Croissant-Rouge des Émirats a déclaré : « Depuis sa création en 1983, notre organisation a contribué à fournir une aide d'urgence et travaille de manière continue pour alléger les souffrances des populations dans le monde entier, y compris récemment dans la bande de Gaza. »



Le communiqué ajoute : « Au cours des dernières années, nous avons apporté des secours dans les zones les plus nécessiteuses, à travers diverses initiatives et programmes, et conformément aux principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. »



Le Croissant-Rouge a récemment fait l'objet d'allégations indiquant que l'hôpital de campagne d'Amdjarass servirait à des activités non humanitaires. « Il est regrettable que nos efforts humanitaires puissent être ainsi politisés par des accusations sans fondement », déplore l’organisation.



Le communiqué souligne que ces allégations irresponsables ne reposent sur aucune preuve et mettent en danger la sécurité de notre personnel et de nos installations humanitaires, d’autant plus que nous travaillons dans des zones de conflit. Ces accusations compromettent également notre capacité à fournir une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin.



L’hôpital d’Amdjarass a été mis en place en juillet 2023, à la suite de la crise déclenchée en avril 2023 et après le rejet d'une demande de création d'un hôpital de campagne au Soudan. Depuis, environ 8 808 Soudanais et 19 658 Tchadiens y ont reçu des soins, et 550 interventions chirurgicales ont été réalisées.



Le Croissant-Rouge des Émirats a confirmé que l’objectif de cet hôpital est de fournir des soins médicaux essentiels aux personnes dans le besoin, conformément aux principes du droit international humanitaire, qui impose une obligation éthique de soins sans distinction.



Le Croissant-Rouge des Émirats a également exprimé son rejet ferme de ces allégations et a affirmé son engagement historique à travailler avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec laquelle il coopère depuis son adhésion en 1986.



« Nous allons travailler avec la Fédération pour déterminer comment l’accès a pu être intercepté, car autoriser l'entrée dans la zone hospitalière relève de la compétence des autorités locales du pays hôte », a précisé le communiqué.



Le Croissant-Rouge a également établi un second hôpital de campagne à Abéché, qui a soigné jusqu'à présent 21 761 patients. Ces installations constituent une bouée de sauvetage pour les réfugiés soudanais et les citoyens tchadiens, sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe ou d’affiliation politique.



Engagement historique



Le Croissant-Rouge des Émirats conclut en affirmant que son engagement à établir des hôpitaux de campagne dans les zones de crise témoigne de son effort constant pour fournir une aide humanitaire et médicale dans les régions touchées par les conflits. Il souligne son engagement continu à soutenir les communautés affectées et à coopérer avec ses partenaires internationaux pour que l’aide humanitaire atteigne ceux qui en ont le plus besoin.





