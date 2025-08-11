Tchad : Le Guéra célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

Le passage en revue des troupes.

L'exécution de l'hymne national, "La Tchadienne".

Un dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts pour rendre hommage aux héros de la nation.

Des performances de troupes théâtrales, de karatékas et un défilé citoyen.

Présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, la célébration a rassemblé des députés, des cadres politiques, ainsi que des représentants des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses.La cérémonie a été marquée par plusieurs moments forts :Ces festivités ont rappelé le chemin parcouru depuis le 11 août 1960 et l'unité qui fonde la nation tchadienne.