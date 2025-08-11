Tchad : Le Guéra célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

Présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, la célébration a rassemblé des députés, des cadres politiques, ainsi que des représentants des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses.
La cérémonie a été marquée par plusieurs moments forts :
- Le passage en revue des troupes.
- L'exécution de l'hymne national, "La Tchadienne".
- Un dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts pour rendre hommage aux héros de la nation.
- Des performances de troupes théâtrales, de karatékas et un défilé citoyen.