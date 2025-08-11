Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Guéra célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 11 Août 2025


La province du Guéra a célébré avec solennité le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance du Tchad ce lundi 11 août 2025. La cérémonie officielle s'est déroulée sur la place de l'indépendance de Mongo, le chef-lieu, en présence de nombreuses personnalités et d'une grande foule.


Tchad : Le Guéra célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


  Présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, la célébration a rassemblé des députés, des cadres politiques, ainsi que des représentants des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses.
La cérémonie a été marquée par plusieurs moments forts :
  • Le passage en revue des troupes.
  • L'exécution de l'hymne national, "La Tchadienne".
  • Un dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts pour rendre hommage aux héros de la nation.
  • Des performances de troupes théâtrales, de karatékas et un défilé citoyen.
Ces festivités ont rappelé le chemin parcouru depuis le 11 août 1960 et l'unité qui fonde la nation tchadienne.


