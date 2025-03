TCHAD Tchad : Le HCR, avec le soutien de l'UE, renforce la résilience des réfugiés et des communautés d'accueil à Farchana 1

Alwihda Info | Par Témandang Gontran - 14 Mars 2025



Un projet axé sur la sécurité alimentaire et le développement économique



Le 13 mars 2025, dans le cadre du programme régional de soutien au Tchad en réponse à la crise au Soudan, le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a visité le site du seuil et le site maraîcher de Farchana 1. Cette visite visait à souligner l'importance du projet pour le soutien aux réfugiés ainsi qu'à la population autochtone. Le seuil a été conçu pour ralentir le courant d'eau, permettant ainsi une infiltration maximale dans le sol, ce qui favorise les activités maraîchères, comme l'ont expliqué les techniciens sur place.



Antony Akumu Abogi, chef de sous-délégation à Farchana, a indiqué que ce projet facilite l'inclusion des réfugiés et des communautés d'accueil en améliorant la sécurité alimentaire, en augmentant les revenus et en renforçant la résilience dès les premières phases de l'urgence. L’implantation de ce projet à l'Est du Tchad répond directement à l'afflux de réfugiés, particulièrement dans trois sous-préfectures de la province du Ouaddaï : Farchana, Hadjer Hadid, Amleyouna, ainsi que dans la zone urbaine d'Abéché. Antony Akumu Abogi a également partagé plusieurs réalisations issues de ce projet, notamment : Construction de trois seuils d'épandage.

Établissement de trois sites maraîchers modernes couvrant 15 hectares, intégrant un système solaire.

Création de trois conventions locales sensibles aux conflits pour la sécurisation des terres et la gestion d'ouvrages.

Initiatives de reboisement visant à générer des espaces naturels. En outre, un soutien en kits agricoles a bénéficié à 4 000 ménages, soit 30% de la communauté hôte et 70% de réfugiés, facilitant l'agriculture pluviale. Parallèlement, 500 ménages ont reçu une aide pour la pratique du maraîchage. Financé par l'Union Européenne et le Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement (CIAUD), le projet a renforcé les opportunités économiques pour les jeunes réfugiés et les autochtones. Les jeunes se sont constitués en associations professionnelles et en coopératives, facilitant ainsi l'accès aux subventions pour les travaux. Des formations sur le développement des compétences et l'entrepreneuriat ont également été proposées, renforçant les orientations vers les opportunités du marché et la gestion, ainsi que l'élaboration de plans d'affaires.



