Tchad : Le Kanem célèbre la démocratie : un hommage aux héros nationaux

La ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, a vibré aux couleurs de la nation à l'occasion de la célébration de la 34ème Journée Nationale de la Liberté et de la Démocratie. Présidée par le Gouverneur de Kanem, Issaka Hassan Jogoï, cette cérémonie a rassemblé les autorités locales, les forces de l'ordre, les élèves et de nombreux citoyens.







Le cœur de la cérémonie a été marqué par un recueillement au monument des héros nationaux. Ce moment de recueillement a permis à tous de rendre hommage aux pionniers de la démocratie tchadienne qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'indépendance du pays. Les gerbes de fleurs déposées à cette occasion symbolisent la reconnaissance de la nation envers ces héros.







La participation massive des élèves aux différents défilés a été l'une des marques de cette célébration. Ces jeunes, vêtus de leurs plus beaux atours, ont défilé avec fierté, exprimant leur attachement aux valeurs républicaines. Leur présence témoigne de l'importance de transmettre les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté aux générations futures.







Le gouverneur de Kanem, dans son discours, a souligné l'importance de préserver les acquis de la démocratie et de consolider l'unité nationale. Il a appelé les populations à s'impliquer davantage dans la construction d'un Tchad prospère et démocratique. La présence du ministre de l'Élevage et de la Production Animale, Pr. Abderahim Awat Ateïb, ainsi que de conseillers nationaux, a renforcé le caractère national de cette célébration.







Cette journée a été l'occasion de rappeler les défis auxquels le Tchad est confronté et de réaffirmer la détermination du peuple tchadien à construire un avenir meilleur. Les autorités locales, en collaboration avec les populations, sont appelées à poursuivre les efforts pour renforcer les institutions démocratiques et améliorer les conditions de vie des citoyens.







La célébration de la Journée Nationale de la Liberté et de la Démocratie à Mao a été un moment fort de communion nationale. Elle a permis de rappeler les sacrifices consentis pour la liberté et de renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté nationale.