Tchad - Le Kanem frappe fort contre la criminalité : Des armes saisies et des produits illicites détruits

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 3 Février 2025



Une nouvelle étape dans la lutte contre l'insécurité et le trafic de produits illicites dans la province.



Le Gouverneur du Kanem, Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a dirigé une importante opération de destruction de produits prohibés et de présentation d'armes saisies, marquant une étape significative dans la lutte contre le trafic illicite dans la région. L'événement s'est déroulé ce lundi, en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles.

Résultats de l'Opération Saisies d'Armes : Une dizaine d'armes de différents calibres a été remise à la Direction Générale de Renseignement Militaire (DGRM), illustrant l'efficacité des opérations de désarmement menées auprès des civils.

Destruction de Produits Prohibés : Des quantités importantes de produits illicites, notamment du haschisch et des produits frelatés, ont été incinérées publiquement, témoignant de la détermination des autorités à assainir le territoire provincial. Collaboration et Engagement

Le Gouverneur Jogoï a souligné que ces saisies résultent d'une collaboration étroite entre les forces de sécurité et la population. Il a salué le professionnalisme et l'engagement des forces de l'ordre, tout en encourageant la communauté à renforcer sa coopération pour éradiquer l'insécurité et la délinquance.

Processus Judiciaire

Il a été précisé que certains des produits saisis seront conservés comme pièces à conviction dans le cadre des procédures judiciaires en cours, montrant la volonté des autorités d'inscrire cette action dans un processus légal complet.

Réunion de Sécurité

À l'issue de l'opération, le Contrôleur Général Jogoï a présidé une réunion hebdomadaire de sécurité avec tous les acteurs concernés, réaffirmant la priorité accordée à la sécurisation durable de la province du Kanem.

