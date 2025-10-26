Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Lycée Technique Industriel de Sarh a tenu une Assemblée Générale des parents


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Octobre 2025


En pleine période de grève, le Lycée d’Enseignement Technique Industriel (LETIN) de Sarh a organisé, ce samedi 25 octobre 2025, une assemblée générale ordinaire avec les parents d’élèves. Cette rencontre avait pour objectif principal de présenter le bilan des activités pédagogiques de l’année scolaire 2024-2025, ainsi que le rapport financier et moral de l’établissement.


Tchad : Le Lycée Technique Industriel de Sarh a tenu une Assemblée Générale des parents

Lors de cette réunion, le chef des travaux, Alladoumbaye Nanouminan, a rappelé que la rentrée scolaire 2024-2025 avait été lancée le 15 septembre avec les classes de terminale, dans de bonnes conditions. Cependant, il a regretté que la grève ait perturbé la poursuite normale des cours.
 
Le censeur du lycée, Sing-Iyahbé Ziarraba Kahzilki, a ensuite présenté les résultats des examens de passage. Selon lui, les performances sont très encourageantes : sur 497 élèves inscrits de la seconde à la terminale, 333 dont 25 filles et 308 garçons ont été admis en classe supérieure, soit un taux de réussite de 67 %. « Cette assemblée nous permet également de rassurer les parents sur la disponibilité des enseignants à reprendre les cours dès la fin de la grève, dans le but de garantir la réussite de tous les élèves », a précisé le censeur du LETIN.

De son côté, le proviseur, Tordibaye Nadjinabé Kimto Pognon, s’est dit satisfait de ces résultats, qui témoignent du sérieux des enseignants et de la motivation des élèves. Il a néanmoins signalé que deux élèves ont été exclus pour des cas de vol de vélos et que d’autres ont redoublé leur classe. « Ces bons résultats placent le LETIN de Sarh au premier rang des établissements publics du Tchad. Cette distinction nous a même permis d’effectuer un voyage d’échanges et d’expériences en Chine », a conclu le proviseur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/10/2025

​Samedi de la Solidarité au Tchad : un élan de compassion en faveur des ménages vulnérables

​Samedi de la Solidarité au Tchad : un élan de compassion en faveur des ménages vulnérables

Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra 25/10/2025

Populaires

China accelerates innovation to drive high-quality development

25/10/2025

​« Mental 17 » : Bien plus qu’un livre, un manifeste pour la jeunesse africaine

25/10/2025

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter