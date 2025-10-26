Tchad : Le Lycée Technique Industriel de Sarh a tenu une Assemblée Générale des parents



Lors de cette réunion, le chef des travaux, Alladoumbaye Nanouminan, a rappelé que la rentrée scolaire 2024-2025 avait été lancée le 15 septembre avec les classes de terminale, dans de bonnes conditions. Cependant, il a regretté que la grève ait perturbé la poursuite normale des cours.



Le censeur du lycée, Sing-Iyahbé Ziarraba Kahzilki, a ensuite présenté les résultats des examens de passage. Selon lui, les performances sont très encourageantes : sur 497 élèves inscrits de la seconde à la terminale, 333 dont 25 filles et 308 garçons ont été admis en classe supérieure, soit un taux de réussite de 67 %. « Cette assemblée nous permet également de rassurer les parents sur la disponibilité des enseignants à reprendre les cours dès la fin de la grève, dans le but de garantir la réussite de tous les élèves », a précisé le censeur du LETIN.



De son côté, le proviseur, Tordibaye Nadjinabé Kimto Pognon, s’est dit satisfait de ces résultats, qui témoignent du sérieux des enseignants et de la motivation des élèves. Il a néanmoins signalé que deux élèves ont été exclus pour des cas de vol de vélos et que d’autres ont redoublé leur classe. « Ces bons résultats placent le LETIN de Sarh au premier rang des établissements publics du Tchad. Cette distinction nous a même permis d’effectuer un voyage d’échanges et d’expériences en Chine », a conclu le proviseur.