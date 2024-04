Tchad : Le MPT de Brahim Moussa Youssouf assiste au meeting du candidat de la coalition au Kanem

Après avoir tenu des meetings à N'Djaména, Abéché, Ati, Mongo et Moussoro, le candidat de la Coalition a organisé un grand meeting à Mao, où les habitants de la région ont répondu massivement à l'appel de Mahamat Idriss Deby Itno. Brahim Moussa Youssouf, président du MPT, avec sa délégation, est arrivé à Mao avant le début du meeting.



Le candidat de la Coalition, Mahamat Idriss Deby Itno, a déclaré qu'il bénéficie du soutien de 27 partis politiques, y compris le Rassemblement Démocratique Populaire (RDP), lançant un défi aux autres candidats. "Le Tchad est un îlot de paix dans un grand océan agité", a-t-il affirmé.



Il a mentionné que pendant ses trois années de gouvernance, des puissances extérieures ont tenté de s'ingérer dans les affaires internes du Tchad. "Certaines ont voulu nous dicter ce qu'il fallait faire, mais je n'ai pas accepté. Je ne suis pas leur gouverneur, ni un farfelu, ni un valet. Je suis le président d'un pays indépendant, libre et souverain."



En tant que fils de la province par sa mère, Mahamat Idriss Deby a également prononcé un discours en Gourane, où il a promis des grands projets pour l'avenir de la province, tels que la construction d'hôpitaux, d'instituts, et de nouvelles infrastructures routières.