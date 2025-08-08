Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Maire de Ndjamena évalue les projets du concours d'embellissement de la ville


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


Le maire de N'Djaména, Senoussi Hassana Abdoulaye, a visité les locaux où le jury mène l'évaluation des projets soumis dans le cadre du Concours d’embellissement de la ville.


Tchad : Le Maire de Ndjamena évalue les projets du concours d'embellissement de la ville


  Depuis le mercredi 6 août 2025, le jury est officiellement en charge de l'analyse des dossiers. Le maire et les membres du jury ont exprimé leur gratitude envers tous les candidats pour la qualité et la créativité de leurs projets, ainsi que pour l’enthousiasme généré par cette initiative.

 
Les organisateurs ont demandé aux participants de faire preuve de patience, assurant que les résultats seront publiés en toute transparence et rigueur une fois l'analyse terminée. Pour suivre les annonces, les citoyens sont invités à consulter les plateformes officielles de la commune.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


