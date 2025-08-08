Alwihda Info
TCHAD

Tchad – Le Ministre de l'Éducation Nationale s'entretient avec les responsables locaux après la CONAM


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Ce vendredi 8 août 2025, au lendemain de la 23ème édition de la Commission Nationale des Affectations et des Mutations (CONAM), le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr Aboubakar Assidick Choroma, a rencontré les recteurs d'académie et les délégués provinciaux de l'Éducation Nationale.


  L'objectif de cette réunion était de réaffirmer l’engagement du ministre à apporter des changements positifs au sein du système éducatif. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de donner un cachet particulier à l'année scolaire 2025-2026. Deux points essentiels ont été soulevés :
  • La gestion des ressources humaines
  • La mise en œuvre du bilinguisme dans les établissements scolaires

En plus de ces sujets fondamentaux, le ministre a profité de l'occasion pour échanger avec les responsables des services déconcentrés de son département sur d'autres aspects importants de la situation scolaire.
