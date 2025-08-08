Tchad – Le Ministre de l'Éducation Nationale s'entretient avec les responsables locaux après la CONAM

La gestion des ressources humaines

La mise en œuvre du bilinguisme dans les établissements scolaires

L'objectif de cette réunion était de réaffirmer l’engagement du ministre à apporter des changements positifs au sein du système éducatif. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de donner un cachet particulier à l'année scolaire 2025-2026. Deux points essentiels ont été soulevés :En plus de ces sujets fondamentaux, le ministre a profité de l'occasion pour échanger avec les responsables des services déconcentrés de son département sur d'autres aspects importants de la situation scolaire.