Tchad : Le Ministre de l'Éducation reçoit une délégation AFD-Union Européenne

Évaluation des projets et perspectives d'avenir

Projet ALAPAJ (Améliorer les Apprentissages pour l'Autonomisation des Jeunes), qui couvre les Provinces du Logone Oriental, du Mandoul, du Ouaddaï et du Wadi Fira. Projet Saha Wa Tarbia, mis en œuvre dans les Provinces du Bah El Gazel et du Kanem.

La délégation était conduite par la directrice adjointe de l'AFD au Tchad, Sophie Chapellet, et comprenait notamment Clément Sylvain (chef de projet Éducation au siège de l'AFD en France), Iliana Decorsaire (AFD N'Djamena) et Gallardo Ignacio (Union Européenne).Les échanges ont porté essentiellement sur les projets cofinancés par l'AFD et l'UE dans le secteur éducatif tchadien, ainsi que sur les perspectives de collaboration future.Deux projets majeurs étaient au cœur des discussions :Par ailleurs, le représentant de l'UE a informé le Ministre de la préparation d'un nouveau projet, actuellement en phase d'instruction. Ce futur programme sera axé sur les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi, signalant un engagement continu des partenaires techniques et financiers envers la jeunesse tchadienne.