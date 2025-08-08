Tchad – Le Ministre de l’Élevage reçoit le rapport sur la qualité des denrées alimentaires

Constats et Recommandations du Rapport

Stockage des matières premières

Gestion des déchets

Maintien de l’environnement pour la conservation des produits

Le renforcement des contrôles sur les produits à risque (huile, pain, boissons locales et importées).

La sensibilisation des acteurs de la filière alimentaire sur l’importance des bonnes pratiques d’hygiène.

L’amélioration des dispositifs de traçabilité pour garantir la qualité des produits importés.

Engagement du Ministère

Menée conjointement par le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA), la Police Sanitaire et les inspecteurs du Ministère du Commerce, l'initiative visait à évaluer les risques et la conformité des produits alimentaires. L'objectif était également d'accompagner les acteurs du secteur dans l'adoption de bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène.Le Directeur Général du CECOQDA, le, a présenté le rapport, qui révèle plusieurs déficits au sein des unités inspectées, notamment en matière de :En conséquence, le rapport recommande une série d’actions :Le Professeur Abderahim Awat Atteib a souligné que la consommation de denrées alimentaires impropres ou contaminées constitue une menace sérieuse pour la santé publique, en plus des risques économiques et sociaux. Il a qualifié les résultats du rapport de "révélateurs" des pratiques à risque qui doivent être corrigées.Le Ministre a assuré que son département continuera ses efforts pour une meilleure couverture territoriale des activités de surveillance, intensifiera la collaboration avec les ministères partenaires et les collectivités territoriales, et promouvra la formation et la sensibilisation continue des acteurs de la chaîne alimentaire.Il a conclu son intervention en saluant le professionnalisme des équipes mobilisées et en lançant un appel à la responsabilité de tous les acteurs, rappelant que « mettre sur le marché des produits sains n’est pas une option, mais un devoir citoyen ».