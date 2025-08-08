Tchad – Le Ministre de l’Élevage reçoit le rapport sur la qualité des denrées alimentaires

Alwihda Info
TCHAD

Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Le Ministre de l’Élevage et de la Production Animale, le Professeur Abderahim Awat Atteib, a présidé ce mardi 6 août 2025 une réunion au ministère pour la présentation du rapport de la campagne d’inspection des denrées alimentaires. Cette campagne, qui s'est déroulée du 23 juin au 3 juillet 2025, a ciblé les dix arrondissements de N’Djaména.


  Menée conjointement par le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA), la Police Sanitaire et les inspecteurs du Ministère du Commerce, l'initiative visait à évaluer les risques et la conformité des produits alimentaires. L'objectif était également d'accompagner les acteurs du secteur dans l'adoption de bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène.
 

Constats et Recommandations du Rapport

 
Le Directeur Général du CECOQDA, le Professeur Soudy Imar Djibrine, a présenté le rapport, qui révèle plusieurs déficits au sein des unités inspectées, notamment en matière de :
  • Stockage des matières premières
  • Gestion des déchets
  • Maintien de l’environnement pour la conservation des produits
En conséquence, le rapport recommande une série d’actions :
  • Le renforcement des contrôles sur les produits à risque (huile, pain, boissons locales et importées).
  • La sensibilisation des acteurs de la filière alimentaire sur l’importance des bonnes pratiques d’hygiène.
  • L’amélioration des dispositifs de traçabilité pour garantir la qualité des produits importés.
 

Engagement du Ministère

 


Le Professeur Abderahim Awat Atteib a souligné que la consommation de denrées alimentaires impropres ou contaminées constitue une menace sérieuse pour la santé publique, en plus des risques économiques et sociaux. Il a qualifié les résultats du rapport de "révélateurs" des pratiques à risque qui doivent être corrigées.

 
Le Ministre a assuré que son département continuera ses efforts pour une meilleure couverture territoriale des activités de surveillance, intensifiera la collaboration avec les ministères partenaires et les collectivités territoriales, et promouvra la formation et la sensibilisation continue des acteurs de la chaîne alimentaire.

 
Il a conclu son intervention en saluant le professionnalisme des équipes mobilisées et en lançant un appel à la responsabilité de tous les acteurs, rappelant que « mettre sur le marché des produits sains n’est pas une option, mais un devoir citoyen ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


