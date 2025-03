Tchad : Le Ministre de la Sécurité Publique en visite à l'Unité Spéciale d'Intervention de la Police Nationale

La visite du Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le général Ali Ahmat Aghabache, à l'Unité Spéciale d’Intervention de la Police Nationale, souligne l'importance accordée à la sécurité au Tchad. En s'assurant du bon déroulement de l’enrôlement des forces de sécurité intérieure, il montre une volonté proactive de garantir une meilleure organisation au sein des unités.



L'accent mis sur la rigueur et la discipline est crucial pour maintenir l'ordre et la sécurité publique. En rappelant aux agents en retard leurs obligations, le Ministre cherche à établir une norme de responsabilité et d'efficacité au sein des forces de sécurité.



Cette initiative pourrait également avoir un impact positif sur la perception de la sécurité par la population et renforcer la confiance dans les institutions.