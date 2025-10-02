Tchad : Le Ministre des Finances finalise les accords avec des investisseurs indiens en vue de la Table Ronde d'Abou Dabi

Secteurs Stratégiques et Projets Discutés

Secteur Projets Clés Évoqués Agro-Industrie & Élevage Production et exportation de viande ; production de lait et d’huile d’arachide pour le marché local. Industrie Création d’une usine de fabrication de produits vétérinaires ; mise en place d’une unité de production d’engrais ; construction d’une usine d’assemblage de tracteurs et d’équipements agricoles. Textile & Santé Développement de l’industrie textile pour habiller le Tchad ; fabrication de médicaments à usage humain.

Objectifs et Engagements du Gouvernement

Finalisation des Accords : La nécessité de finaliser tous les accords avant la tenue de la table ronde du PND en novembre. Contenu Local et Emploi : L'intégration immédiate des aspects liés au recrutement et à la formation des jeunes Tchadiens qui seront engagés dans chaque projet.

Cette réunion, qui s'inscrit dans les préparatifs du lancement du Programme National de Développement (PND) les 10 et 11 novembre 2025 à Abou Dabi, visait à finaliser des accords clés pour le développement économique du Tchad.La rencontre, qualifiée de « dynamique et prometteuse » par le Ministre Nguilin, a enregistré la participation des ministres en charge du Commerce et de l’Élevage, soulignant l'engagement interministériel. Les discussions ont porté sur une série de secteurs stratégiques, avec pour objectif de diversifier l'économie et de réduire la dépendance aux importations :Le Ministre Nguilin, qui est également président du comité d’organisation du PND, a insisté sur l’importance de la présence des ministres sectoriels pour apporter des réponses concrètes aux investisseurs. Il a souligné deux impératifs majeurs :Le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'accompagner ces investisseurs par une assistance technique, la formation des jeunes sur les différents sites (notamment Moundou, Sarh et N’Djamena), et le soutien confirmé de la Banque mondiale.