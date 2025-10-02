Tchad : Le Ministre des Finances finalise les accords avec des investisseurs indiens en vue de la Table Ronde d'Abou Dabi

Cette réunion, qui s'inscrit dans les préparatifs du lancement du Programme National de Développement (PND) les 10 et 11 novembre 2025 à Abou Dabi, visait à finaliser des accords clés pour le développement économique du Tchad.
Secteurs Stratégiques et Projets Discutés
La rencontre, qualifiée de « dynamique et prometteuse » par le Ministre Nguilin, a enregistré la participation des ministres en charge du Commerce et de l’Élevage, soulignant l'engagement interministériel. Les discussions ont porté sur une série de secteurs stratégiques, avec pour objectif de diversifier l'économie et de réduire la dépendance aux importations :
Objectifs et Engagements du Gouvernement
Le Ministre Nguilin, qui est également président du comité d’organisation du PND, a insisté sur l’importance de la présence des ministres sectoriels pour apporter des réponses concrètes aux investisseurs. Il a souligné deux impératifs majeurs :
- Finalisation des Accords : La nécessité de finaliser tous les accords avant la tenue de la table ronde du PND en novembre.
- Contenu Local et Emploi : L'intégration immédiate des aspects liés au recrutement et à la formation des jeunes Tchadiens qui seront engagés dans chaque projet.
Le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'accompagner ces investisseurs par une assistance technique, la formation des jeunes sur les différents sites (notamment Moundou, Sarh et N’Djamena), et le soutien confirmé de la Banque mondiale.