TCHAD

Tchad : Le Ministre des Finances finalise les accords avec des investisseurs indiens en vue de la Table Ronde d'Abou Dabi


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 3 Octobre 2025


Le Ministre d'État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a présidé une séance de travail stratégique ce jeudi 2 octobre 2025 à N'Djamena avec un groupe d’investisseurs indiens soutenu par le groupe ARISE et des partenaires saoudiens et émiratis.


  Cette réunion, qui s'inscrit dans les préparatifs du lancement du Programme National de Développement (PND) les 10 et 11 novembre 2025 à Abou Dabi, visait à finaliser des accords clés pour le développement économique du Tchad.
 

Secteurs Stratégiques et Projets Discutés

 
La rencontre, qualifiée de « dynamique et prometteuse » par le Ministre Nguilin, a enregistré la participation des ministres en charge du Commerce et de l’Élevage, soulignant l'engagement interministériel. Les discussions ont porté sur une série de secteurs stratégiques, avec pour objectif de diversifier l'économie et de réduire la dépendance aux importations :
Secteur Projets Clés Évoqués
Agro-Industrie & Élevage Production et exportation de viande ; production de lait et d’huile d’arachide pour le marché local.
Industrie Création d’une usine de fabrication de produits vétérinaires ; mise en place d’une unité de production d’engrais ; construction d’une usine d’assemblage de tracteurs et d’équipements agricoles.
Textile & Santé Développement de l’industrie textile pour habiller le Tchad ; fabrication de médicaments à usage humain.
 
 
 

Objectifs et Engagements du Gouvernement

 
Le Ministre Nguilin, qui est également président du comité d’organisation du PND, a insisté sur l’importance de la présence des ministres sectoriels pour apporter des réponses concrètes aux investisseurs. Il a souligné deux impératifs majeurs :
  1. Finalisation des Accords : La nécessité de finaliser tous les accords avant la tenue de la table ronde du PND en novembre.
  2. Contenu Local et Emploi : L'intégration immédiate des aspects liés au recrutement et à la formation des jeunes Tchadiens qui seront engagés dans chaque projet.


Le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'accompagner ces investisseurs par une assistance technique, la formation des jeunes sur les différents sites (notamment Moundou, Sarh et N’Djamena), et le soutien confirmé de la Banque mondiale.


TCHAD - 02/10/2025

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

