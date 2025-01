Tchad : Le PAM redonne vie aux terres tchadiennes, grâce au soutien américain

Plus de 60 hectares de terres dégradées, jadis abandonnées, ont retrouvé vie grâce à un projet ambitieux mené par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans les régions du Sila, du Salamat et du Lac au Tchad. Ce projet, rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement américain, a permis de remettre en culture ces terres, offrant ainsi une nouvelle source de revenus et de nourriture à plus de 20 000 Tchadiens.





Grâce à des techniques de restauration des sols adaptées aux conditions locales, ces terres, autrefois improductives, sont désormais cultivées en fruits, légumes, céréales et arachides. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables du Tchad, tout en favorisant la résilience des communautés face aux chocs climatiques.





Les bénéfices de ce projet sont multiples :



Sécurité alimentaire: Les populations locales bénéficient d'un accès accru à une alimentation diversifiée et nutritive, améliorant ainsi leur santé et leur bien-être.

Réduction de la pauvreté: Les revenus générés par la vente des produits agricoles permettent aux agriculteurs d'améliorer leurs conditions de vie et de sortir de la pauvreté.

Protection de l'environnement: La restauration des terres dégradées contribue à la lutte contre la désertification et à la préservation de la biodiversité.

Autonomisation des communautés: Les communautés locales sont activement impliquées dans toutes les étapes du projet, ce qui renforce leur autonomie et leur capacité à gérer leurs ressources naturelles.

Un partenariat fructueux



Ce succès est le fruit d'un partenariat étroit entre le PAM, le gouvernement tchadien et le gouvernement américain. Ce dernier, à travers son Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a apporté un soutien financier crucial à la mise en œuvre du projet.