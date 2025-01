TCHAD

Tchad : Le PNUD équipe l'ONAPE pour un meilleur suivi de l'emploi des jeunes

Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Janvier 2025

Dans le but de renforcer ses capacités et d'améliorer ses services, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a reçu ce jour un important don de matériel informatique de la part du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce don marque une étape importante dans la modernisation de l'ONAPE et dans son ambition d'accompagner au mieux les jeunes Tchadiens dans leur recherche d'emploi.